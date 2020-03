In strada con l'emergenza coronavirus. la sfuriata del sindaco di Gravina contro i cittadini 'indisciplinati': "Basta fare gli irresponsabili"

"Sono molto incazzato per una parte di città che ha bisogno sempre delle denunce per capire! Ieri abbiamo cominciato a farne un bel po’ ": il sindaco di Gravina in Puglia, Alesio Valente, ha mostrato tutta la sua rabbia per i comportamenti indisciplinati di molti cittadini della località murgiana, per strada come se nulla fosse nonostante l'emergenza legata al coronavirus e il decreto del governo che chiede agli italiani di restare a casa quanto più possibile.

"Ci sono pattuglie a far controlli anche stamattina... fortunatamente ci sono anche persone responsabili che escono solo per necessità. Restate in casa. Non è uno scherzo. È un’emergenza!" afferma Valente invitando ancora una volta i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni.