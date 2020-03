Coronavirus, messe sospese fino al 3 aprile. Stop a matrimoni e processioni, rito delle esequie al cimitero

Dal 9 marzo al 3 aprile non si potranno celebrare le Sante Messe feriali e festive, né altre celebrazioni come processioni, celebrazioni nuziali e funerali, con presenza di persone. Il solo rito delle esequie dovrà essere celebrato direttamente presso il Cimitero.

E' quanto comunica in una nota la Curia diocesana, "in seguito al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e alla Dichiarazione dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana". Un comunicato ufficiale - è detto ancora nella nota - sarà fornito dalla Conferenza Episcopale Pugliese che si riunisce nella mattina di domani.

Le chiese resteranno aperte e disponibili alla preghiera personale, soprattutto per l’adorazione eucaristica personale. La curia diocesana comunica inoltre che non si terranno i pellegrinaggi alla Beata Vergine dell'Odegitria che erano in programma.

"All’intercessione di Maria SS., insieme a quella dei nostri santi Patroni e della Beata Elia di San Clemente, affidiamo questo tempo particolare chiedendo di impetrare dal Padre la consolazione dei suoi figli, la salute del corpo e dello spirito", conclude la nota.