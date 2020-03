"La spesa è arrivata", a portarla i volontari e il sindaco Decaro: un aiuto ai cittadini in difficoltà e ai pensionati

Il sindaco di Bari Antonio Decaro 'porta' la spesa a domicilio a un anziano nei giorni dell'emergenza coronavirus: il primo cittadino, assieme a uno dei 700 volontari che stanno aiutando in questi giorni il Comune a raggiungere le persone sole o chi è in difficoltà, ha fatto visita al signor Vito. Mascherina e distanza di sicurezza: Decaro ha salutato il pensionato chiedendogli come stesse passando queste settimane. Il video è stato postato sulla sua pagina Facebook

"In questi giorni - scrive - sono tante le persone sole che non hanno nessuno che li aiuti per le commissioni quotidiane e tantissime le persone che invece purtroppo la spesa non riescono più a farla perché vivono un momento di difficoltà.Grazie all’aiuto di tantissime associazioni che si sono messe a disposizione e soprattutto grazie al cuore di tante grandi imprese, attività commerciali, singoli cittadini e associazioni di categoria stiamo cercando di non lasciare nessuno da solo. Perché in questa emergenza dobbiamo preoccuparci della salute di tutti noi ma anche di non lasciare nessuno indietro. Sono tante le persone e le famiglie che vivono situazioni drammatiche e speriamo arrivino presto aiuti concreti anche dallo Stato. Ancora una volta grazie, a chi sta donando e a chi ci aiuta a far arrivare quello che serve a casa di tante persone che stanno vivendo una situazione terribile" conclude Decaro.