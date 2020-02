Il coronavirus ferma le gite scolastiche: stop ai viaggi d'istruzione anche per gli studenti pugliesi

Stop alle gite scolastiche in tutta Italia, per la situazione legata al coronavirus: anche la Puglia recepisce le direttive del Consiglio dei Ministri che, nella riunione dello scorso 22 febbraio, ha adottato la misura, firmata nella giornata di lunedì.

La circolare, a livello pugliese, è stata firmata dalla direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale, Anna Cammalleri: "Il Ministero dell’Istruzione ha informato che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da domenica 23 febbraio 2020". Il provvedimento è valido per tutte le scuole di ogni ordine e grado.