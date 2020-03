Supermercati chiusi le prossime due domeniche anche a Bari: "Riposo ai lavoratori per l'emergenza coronavirus"

Anche a Bari e in Puglia nelle giornate di domenica 22 e 29 marzo resteranno chiusi i supermercat per la situazione legata al coronavirus. La decisione, presa dalle catene della grande distribuzione del Mezzogiorno "è finalizzata - si legge in una nota delle aziende coinvolte - a consentire il giusto riposo ai lavoratori dei supermercati, messi a dura prova in un momento di grande emergenza, a garantire adeguati livelli di servizio alla clientela e tutelare tutelare i lavoratori, contribuendo alla riduzione dei contatti sociali".

"La chiusura domenicale - prosegue la nota -consentirà inoltre di presidiare al meglio i punti di vendita negli orari di apertura, limitando gli assembramenti, e di ripristinare più agevolmente le scorte, per un migliore servizio alla clientela2. All'iniziativa aderiscono Apulia Distribuzione, Az Master Coop, Gda, Maiora, Gruppo Megamark, e Tatò Paride.