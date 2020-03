Caos coronavirus al Tribunale di Bari dopo lo stop alle udienze non necessarie: rinvii anche di un anno

Sono state rinviate d'ufficio tutte le udienze non urgenti in programma nel Tribunale di Bari: è l'effetto del decreto emesso dal Governo per fronteggiare l'emergenza legata al coronavirus in Italia. Stamane, all'esterno del Palazzo di Giustizia di Poggiofranco a Bari, sono comparsi dei cartelli in cui si spiega che alcuni processi, le cui udienze erano in programma oggi, sono slittati di parecchi mesi, tra cui giugno 2020, novembre e anche marzo del prossimo anno.

Restano attivi i processi urgenti e con detenuti, ma con udienze a porte chiuse, nonché i procedimenti del Riesame con comunicazione in cancelleria se detenuti, imputati e difensori ne richiedano espressamente la celebrazione.