Decaro ringrazia i 700 volontari dell'emergenza covid: "I baresi sono orgogliosi di voi"

Il sindaco Decaro, insieme agli assessori al Welfare Francesca Bottalico e alle Attività Procduttive Carla Palone hanno salutato una parte dei 700 volontari che hanno collaborato con il Comune per la fase di gestione dell'emergenza Covid 19. Quando l'emergenza sarà definitivamente passata e cesseranno i divieti il sindaco ha preso l'impegno di organizzare una grande festa per far si che la città possa ringraziarli e festeggiarli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Avrei voluto abbracciare i volontari ad uno ad uno - spiega Decaro - per ringraziarli a nome della città per la forza, il coraggio e la determinazione che hanno dimostrato nei mesi di grande paura che abbiamo vissuto. Loro sono stati le gambe, le braccia, i sorrisi, le parole di conforto che hanno rasserenato i cuori e le vite di tante persone in difficoltà. La città deve guardare a queste persone con grande ammirazione".