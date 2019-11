Sfrecciano sulla Statale con un'auto carica di marijuana e olio di hashish: sequestro da 500mila euro

Viaggiavano a velocità sostenuta sulla Statale 16 a bordo di un'Audi A4 carica di droga: la Guardia di Finanza ha arrestato a Mola di Bari un uomo e una donna originari della provincia di Roma, dopo alcuni controlli. I due sono accusati di traffico illecito di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso della perquisizione, hanno notato un atteggiamento incerto da parte degli occupanti della vettura alla domanda su perché fossero in Puglia: all'interno del veicolo vi erano 30 involucri di cellophane contenenti 51 kg di Marijuana suddivisa in 7 panetti da 3 kg, 7 da due e 16 da uno, nonché due lattine di plastica da un litro di olio di hashish, utilizzato come additivo alla marijuana.

La GdF ha quindi sequestrato la droga, l'auto, tre cellulari rinvenuti all'interno e una somma di denaro. Lo stupefacente, se venduto, avrebbe fruttato guadagni per 500mila euro, se spacciati nelle piazze della provincia di Bari. Sono in corso accertamenti per individuare il canale di approvigionamento e i destinatari della droga.