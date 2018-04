Partono i corsi di lingua online per gli studenti Erasmus all'Università: "Attivi dal 9 aprile"

C'è finalmente una data per l'avvio dei corsi di lingua straniera online a disposizione degli studenti in procinto di partire per l'Erasmus. Dal 9 aprile, come annuncia in una nota l'Università degli studi di Bari 'Aldo Moro', chi ha fatto richiesta potrà trovare le esercitazioni collegandosi al portale creato dall'amministrazione, previa autentificazione con le proprie credenziali.

I corsi gratuiti, che le associazioni studentesche vorrebbero estendere non solo a chi è fa parte del programma, sono pensati per i livelli B1 e B2 di inglese, spagnolo tedesco, portoghese e francese. A richiederli all'amministrazione sono stati gli stessi studenti, dopo i pessimi risultati dei ragazzi nei test linguistici, obbligatori per poter affrontare i sei mesi di studio all'estero.

Gli studenti: "I test linguistici non ci hanno fatto partire"

Esultano per il risultato ottenuto i rappresentanti degli studenti. "È vittoria di tutti noi studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - spiega Marialuisa Marozzi, senatrice di Up-Università protagonista - che per la prima volta in assoluto potremo partecipare a corsi linguistici gratuiti prima di sostenere i test linguistici che, troppo spesso, hanno tagliato le gambe agli studenti che volevano fare un’esperienza di mobilità internazionale".