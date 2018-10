Corso Cavour, rimossa la palina pericolante alla fermata Amtab

Smontata e rimossa. E' stata smantellata in giornata la palina pericolante alla fermata Amtab in corso Cavour, segnalata ieri dalla nostra redazione. Il cartello che segnalava i percorsi dei bus era rimasto solo in parte agganciato al palo, penzolando pericolosamente. Come si vede dalla foto allegata, oggi la vecchia palina non c'è più.