Il ponte di corso Cavour tra rifiuti e sporcizia: "Una vergogna"

Ai piedi del ponte, nell'area che costeggia la ferrovia, si ammassano sporcizia e rifuti gettati in strada. Sul sovrappasso pedonale, invece, oltre alle cartacce sparse qua e là, è la puzza ad essere insopportabile, visto che - problema noto - spesso e volentieri il ponte viene utilizzato come orinatoio all'aperto. Siamo in pieno centro, in corso Cavour. Le foto scattate da un lettore mostrano bene la situazione: "E' una vergogna che sia questo degrado", commenta il cittadino.





