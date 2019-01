Corso Italia, in pantaloncini si fa la barba in strada. I residenti: "Dov'è la dignità per noi e per questa gente?"

In pantaloncini, si fa la barba prendendo l'occorrente dalla busta posata a terra su un cartone, insieme ai vestiti. Tutto avviene in strada, nonostante il freddo pungente e sotto gli occhi dei passanti. La segnalazione arriva dai portici di corso Italia, zona spesso finita al centro delle denunce dei residenti per essere diventata rifugio di senza fissa dimora e spesso anche di tossicodipendenti.

"Ci accusano di essere un quartiere malfamato - dicono i residenti - Al contrario, noi cittadini vorremmo vivere con dignità e non vedere la povera gente gettata qua e là senza cura e igiene

. Qualcuno - concludono - ignora che siamo noi cittadini del libertà a puntare il dito verso chi finge di fare qualcosa".