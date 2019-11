Cartoni a fuoco sotto il ponte di corso Italia, brucia il rifugio di un senza tetto

Cartoni a fuoco sotto il ponte ferroviario di corso Italia, nel centro di Bari: ignoti hanno appiccato le fiamme su quello che era il rifugio utilizzato da un senza tetto per dormire. Il caso era stato segnalato nei giorni scorsi a BariToday e sulla bacheca del sindaco Antonio Decaro dove una cittadina, quest'oggi, ha postato la foto con i cartoni bruciati.

"Sarebbe bastato toglierle o ancora meglio basterebbe avere un progetto per evitare il degrado di questa zona. Spero che non rimanga inascoltato anche questo appello" commenta amaramente la cittadina, chiedendo un intervento immediato per il ripristino del decoro in corso Italia. Sconosciuti, intanto, gli autori di un gesto che aggiunge ulteriore incuria a una zona sempre più 'periferia' del centro.