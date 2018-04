Corso Italia, l'allarme dei residenti: "Qui tossicodipendenti si drogano sotto gli occhi di famiglie e bambini"

La presenza di rifiuti e rifugi di fortuna sotto i portici di corso Italia, al quartiere Libertà, viene da tempo segnalata dai residenti della zona, così come la presenza di siringhe, tanto da indurre Amiu, nei giorni scorsi, a disporre un intervento di pulizia straordinaria dell'area. Il degrado nella zona, tuttavia, non sembra essersi attenuato.

A riportare l'attenzione su quanto accade in quel punto del quartiere Libertà, è la segnalazione di una cittadina postata sulla pagina Fb del sindaco Antonio Decaro: "Le scrivo - si legge nel messaggio - perché stasera appena uscita di casa (alle 22.15) ho visto un gruppo di 4-5 persone farsi di eroina tranquillamente sotto i portici di corso Italia. Vorrei farLe notare che la cosa si protrae da anni, io stessa portando il mio cane in giro ho visto delle siringhe buttate lì sotto che evidentemente mettono a rischio la sicurezza di tutti. La pregherei di intervenire in qualche modo prima che la situazione degenri dato che questi drogati non hanno nessun problema a fare certe cose anche quando di lì passano famiglie o ragazzine che si ritirano. Non sapendo cosa passa dalla mente di questa gente sarebbe il caso di fare qualcosa".

Una richiesta di intervento che si aggiunge a quelle già fatte in passato da altri cittadini. Alla segnalazione della residente ha risposto, sempre via Fb, lo staff del sindaco, che ha invitato la donna, in presenza di futuri episodi simili, a contattare nell'immediato la polizia locale al numero 080/5491331.