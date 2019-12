Luci, musica e vetrine addobbate: corso Mazzini si anima per le feste

Corso Mazzini si anima per le feste di Natale. Oltre alle luminarie autofinanziate per addobbare la strada, nel giorno dell'Immacolata tre negozi hanno deciso di tenere le saracinesche alzate allietando il pomeriggio con musiche natalizie e anche un banchetto per lo zucchero filato. Un piccolo ma importante segnale nel quartiere Libertà, dove in alcune strade, per la prima volta quest'anno, i commercianti hanno deciso di sostenere autonomamente l'installazione di luci.

"Sono da aprezzare i sacrifici dei tanti commercianti che in questo quartiere donano gioia e animazione", commentano dal comitato 'Cittadini Attivi del Libertà'.