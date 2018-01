Timori, dubbi e... pannolini da cambiare, ecco il 'corso' per i futuri papà: "Condivisione e sostegno alla paternità"

Il 'mestiere' di papà? Forse non si può far altro che apprenderlo con l'esperienza, ma perchè non pensare ad un percorso per sostenere e supportare chi si appresta a diventare padre o lo è da poco? Nasce così l'iniziativa 'Papà al centro', il progetto pilota promosso dal Centro servizi per le famiglie di Carrassi, San Pasquale e Mungivacca, gestito dalla cooperativa sociale 'Progetto Città'.

Il progetto: l'attenzione al ruolo del papà

'Papà al centro' si rivolge a chi sta per diventare padre, o ha già figli di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. L'idea è quella di offrire, a chi per la prima volta si misura con l'impegnativo ruolo di genitore, un sostegno a tutto tondo, che va dal dialogo, al confronto di esperienze, a informazioni pratiche che possono riguardare, ad esempio, l'accudimento dei figli, o anche il momento del gioco. Un supporto concreto, dunque, ma anche una 'bussola' per interpretare e affrontare il grande cambiamento che l'arrivo di un bebè comporta, per aiutare anche i papà 'in attesa' ad orientarsi, a fare i conti con dubbi e timori, per essere preparati a costruire la nuova famiglia. "Abbiamo cercato di focalizzare l'attenzione proprio sulla figura del papà - spiega Giuseppe Scattarella, educatore e referente del progetto - che spesso, nella fase dell'attesa di un bambino, passa in secondo piano rispetto a quella della madre e nel nascituro, in modo da dare anche ai papà la possibilità di esprimersi, di manifestare timori e desideri". Il "percorso di sostegno alla paternità" si svilupperà in una serie di incontri - ogni sabato mattina - organizzati secondo tre moduli. Un primo modulo organizzato in 'gruppi di parola', per dare l'opportunità a ciascun partecipante di esprimersi e di confrontarsi con gli altri (anche con l'intervento di papà 'più anziani'), in cui verranno affrontate tematiche relative alla paternità, ai cambiamenti ad essa connessi; una seconda parte invece più pratica, fatta da incontri con specialisti ed esperti, in cui i neo papà potranno 'misurarsi' con le mansioni tipiche dell'accudimento, come pappa o cambio pannolino; un terzo modulo, infine, che prevede attività laboratoriali, per coinvolgere papà e bambini in momenti di gioco.

Tra curiosità e scetticismo: "Un modo per condividere, senza giudizi"

Al momento, il percorso, completamente gratuito, si rivolge al territorio di Carrassi, San Pasquale e Mungivacca. Il centro per le famiglie sta promuovendo l'iniziativa anche attraverso le scuole dei tre quartieri interessati. Le iscrizioni sono aperte (informazioni al numero 0808764746 ) anche se per ora la risposta dei potenziali partecipanti è stata ancora piuttosto timida. Un po' di "scetticismo" da battere c'è, forse per quella convinzione, tutta da sfatare, che simili iniziative siano più 'roba da mamme'. Qualche papà, però, si è già fatto avanti, mostrando interesse per il progetto. "Non è un percorso fatto per giudicare - conclude Scattarella - ma per condividere e confrontarsi. Ogni papà, con la sua esperienza, può aiutare l'altro. Qui tutti abbiamo da imparare".