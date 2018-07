Non si ferma all'alt, fugge in moto e si schianta contro mezzo della Polizia locale: arrestato 32enne

Gli agenti motociclisti della polizia locale lo hanno intercettato a bordo di una moto, mentre attraversava con il semaforo rosso più incroci in via Andrea da Bari. Così, all'altezza di piazza Moro, la pattuglia ha invitato l'uomo a fermarsi. Ma anzichè fermarsi l'uomo ha accelerato, tentando uno spericolato tentativo di fuga.

E' accaduto sabato pomeriggio intorno alle 18.30. Inseguito dai vigili, l'uomo si è lanciato ad alta velocità per le vie del centro, imboccando alcune vie contromano e facendo slalom sui marciapiedi, rischiando di investire qualche pedone.

La fuga si è conclusa in corso Sonnino, all'altezza di via Corfù, dove l'uomo con la sua Honda SH300 è andato a schiantarsi frontalmente contro una moto della Polizia Locale che gli aveva bloccato la strada.

Il conducente, un 32enne pregiudicato barese, è stato arrestato, mentre gli agenti hanno subito lesioni che richiederanno 15 giorni di cure. La moto è stata sequestrata in attesa della confisca. Il pregiudicato non aveva mai preso la patente ed era recidivo poiché era stato sanzionato più volte per la stessa ragione. Oggi il processo per direttissima.