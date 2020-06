Prende forma la pista ciclabile in corso Vittorio Emanuele: lavori notturni per la segnaletica

Comincia già a intravedersi l'aspetto della nuova pista ciclabile 'light' in corso Vittorio Emanuele. Cominciati ieri mattina, i lavori sono proseguiti a tarda sera con il posizionamento della prima segnaletica orizzontale per delimitare la corsia riservata a bici e mezzi di micromobilità.

Gli interventi, primo tassello del piano 'Bari Open Space, pensato dal Comune per rivoluzionare la mobilità cittadina, dovrebbero concludersi al massimo entro fine mese, trasformando il volto della strada: le corsie per le auto saranno ridotte a due, una per direzione di marcia, mentre non ci sarà riduzione di posti auto.

