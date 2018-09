Tensione durante il corteo antifascista al Libertà: rissa con attivisti di Casapound, due persone ferite

E' di due feriti il bilancio dello scontro al termine del corteo di questo pomeriggio a Bari organizzato dal gruppo 'Mai con Salvini' per le strade del quartiere Libertà di Bari. La manifestazione, partita da piazza Umberto, ha visto qualche momento di tensione mentre i 300 manifestanti transitavano tra via Eritrea e via Crisanzio. Il gruppo si sarebbe incrociato con alcuni attivisti vicini a Casapound: di lì urla, insulti e una rissa sedata in tempo dalla Polizia. Due manifestanti sarebbero rimasti feriti in codice rosso. Tra loro anche l'europarlamentare Eleonora Forenza e il suo assistente AntonIo Perillo, colpito alla testa. Gli aggressori, secondo testimoni, avrebbero utilizzato cazzottiere e cinghie per attaccare i manifestanti. Il corteo aveva poco prima concluso il suo percorso, pacificamente, in piazza del Redentore.