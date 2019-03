VIDEO | In 5mila sfilano per il centro: l'ondata di Fridays for future tra maschere, cori e messaggi per l'ambiente

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I giovani scendono in piazza per chiedere nuove politiche ambientali. Anche Bari è stata invasa questa mattina dal serpentone di manifestanti di Fridays for future, il movimento ispirato all’esempio di Greta Thunberg, la 16enne svedese che per prima marinò la scuola per andare a protestare per il suo futuro. Come lei migliaia di bambini, ragazzi e adulti – 5mila secondo la Questura – ne capoluogo hanno sfilato in corteo da piazza Diaz a piazza Libertà per rivendicare il loro diritto a vivere in un Paese attento all’ambiente. Un grande risultato, visto che il movimento ha attivato la sua costola barese da circa un mese; ma grazie al tam tam mediatico ha attirato in città anche studenti e simpatizzanti da tutta la provincia. Ecco il riassunto per immagini dell'evento.