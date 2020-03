Corteo storico di San Nicola 2020, una sola offerta al bando per l'organizzazione: presentata da Gruppo Ideazione srl

C'è una sola offerta alla gara d'appalto per l'edizione 2020 del Corteo di San Nicola, che prevede la collaborazione negli eventi di tutti i Municipi del capoluogo. E potrebbe persino tornare a far sfilare in altri quartieri l'effigge del Santo. Intanto oggi alle 12, ora termine fissata per la presentazione sul MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) delle offerte, è pervenuta unicamente l'offerta da parte della ditta 'Gruppo Ideazione srl'.

L'offerta dovrà ora essere analizzata dalla Commissione giudicartrice, che si è insediata in seduta pubblica oggi.