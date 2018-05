Cronaca Murat / Corso Vittorio Emanuele

Tre grandi 'ciotole' d'acqua sul palco: in centro gli ultimi preparativi del Corteo Storico 2018

In corso gli allestimenti dell'appuntamento di questa sera. In piazza Libertà uno dei momenti più spettacolari della rappresentazione: tre artiste ci cimenteranno in volteggi e danza