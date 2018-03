Corteo storico San Nicola, vince l'appalto la Doc Servizi: "Unico partecipante al bando biennale"

Sarà la Doc Servizi a organizzare le edizioni 2018 e 2019 della rievocazione storica per la festa di San Nicola, in programma il 6 e 7 maggio a Bari. Una delle feste più sentite dai baresi, che dal 2015 vede la società cooperativa come vincitrice del bando per il corteo. Quest'anno la sfida è stata in discesa: come riportato dalla ripartizione Culture in una nota, la Doc Servizi è stata l'unica a presentare un'offerta sul sito del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione.

La gara d'appalto, del valore complessivo di 240mila euro per entrambe le edizioni, prevede l’ideazione, la progettazione, la realizzazione, l'organizzazione e la gestione integrata del Corteo Storico di San Nicola, con particolare attenzione anche all'aspetto comunicativo. Corteo storico di San Nicola, ecco il bando: "Domande entro il 16 marzo" Bari 5 7 marzo 2018

„Non solo brochure (in cinque lingue), locandine, manifesti e totem, ma anche un sito internet con tutto il programma e le informazioni per i partecipanti.

Ora si attende il 20 marzo, data in cui si riunirà in seduta pubblica la commissione di gara per annunciare il vincitore e delineare gli aspetti organizzativi dell'evento, come previsto dal bando.