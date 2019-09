Carrozza invasa dal fumo, disagi su treno Frecciargento tra Roma e Bari

Momenti di paura a bordo del treno Frecciargento Bari-Roma: un corto circuito a un quadro elettrico ha provocato la fuoriuscita di fumo in una carrozza, mentre il convoglio viaggiava tra Foggia e Barletta. I passeggeri sono stati messi in sicurezza e spostati in altre carrozze per poi risolvere il problema tecnico. Il convoglio è poi ripartito con una quarantina di minuti di ritardo.