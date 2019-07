Costa Ripagnola, interviene la Serim: "Nessuna cementificazione nell'area ". Una lista civica la candida a bene Unesco

Continua a essere al centro del dibattito la Costa Ripagnola, l'area tra Mola, Polignano e Conversano al centro di un progetto di riqualificazione privata a cui i comitati locali si stanno opponendo, chiedendo che invece sia trasformato in parco naturalistico. A difendere la bontà degli interventi in programma è stata, attraverso una nota, la Serim, l'azienda che ha curato il progetto di riqualificazione e valorizzazione dell tratto costiero: "Tale intervento, in cui non sono previste opere invasive né fantomatiche cementificazioni - spiegano gli avvocati Giuseppe Chiaia Noya e Adriano Garofalo - consentirà la tutela di un’area archeologica di notevole importanza in cui ricadono due grotte del neolitico, e il solo recupero di alcuni trulli destinati al c.d. turismo rurale mentre la totalità dell’area manterrà la destinazione agricola, nel rispetto di quanto prevede il PRG vigente del comune di Polignano, alla pari di quanto accade in altre Aree naturali".

"Rigida procedura di verifica ambientale superata"

Un intervento, come assicurano anche dall'azienda, che "è stato regolarmente autorizzato dagli enti preposti, tra cui Regione, Comune e Soprintendenza secondo quanto prevedono le norme in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale". Un percorso tecnico e amministrativo iniziato nel

2008, che ha visto il superamento di una rigida istruttoria ambientale culminata con il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale a marzo scorso, documento che comprende il giudizio di compatibilità Ambientale rilasciato dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia e l’Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla Sezione Paesaggio della Regione Puglia visto il parere della Soprintendenza Archeologia, Paesaggio e Belle Arti, cui ha fatto seguito il Permesso di Costruire da parte del Comune di Polignano a Mare. Il tutto "al termine di una conferenza di servizi - assicurano i due avvocati -

durata diversi mesi in cui chiunque ha potuto dire la sua e nella quale, soprattutto, sono state operate valutazioni tecniche che non possono essere oggi sminuite e poste nel nulla da soggetti istituzionali diversi da chi era (ed è) deputato ad esprimerle". Insomma, nessuna cementificazione selvaggia come raccontano i comitati che si sono opposti agli interventi, ma un intervento che rispetta l'ambiente e la vocazione degli spazi, tanto che "Serim, contrariamente ad altri, è l’unica su un vasto tratto di costa - conclude la nota - a concedere il libero accesso pedonale al mare dopo aver recentemente eliminato gli ingressi abusivi alle auto e il continuo parcheggio selvaggio sulla costa in aree sottoposte a tutela".

La petizione

Quel che è certo è che i comitati non sono d'accordo con quanto dichiarato dall'azienda e continueranno a dare battaglia per la realizzazione di un parco, come hanno fatto presente anche nell'ultimo incontro con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. E c'è anche chi, come la lista civica 'Progetto Bari' (che alle ultime elezioni ha sostenuto il sindaco Decaro) ha candidato l'area di Costa Ripagnola a bene protetto dall'Unesco, lanciando una petizione su Change.org. E le motivazioni che spingono alla candidatura sono spiegate nel testo della petizione indirizzata al Ministero delle Attività e dei Beni culturali e al Ministero dell'Ambiente: