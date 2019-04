Costruzione abusiva sul terrazzo di una palazzina popolare a Japigia: al via l'abbattimento

Una costruzione completa di copertura in legno, tramezzi e mura perimetrali, ma totalmente abusiva, costruita per giunta sul lastrico solare di un immobile di proprietà dell'Arca Puglia (ex Istituto Autonomo Case Popolari), in via Appulo a Japigia.

Il manufatto abusivo, già sottoposto a sequestro penale dagli agenti della Polizia locale meno di un mese fa, ora sarà demolito: su disposizione del gip del Tribunale di Bari le operazioni di smantellamento hanno avuto inizio ieri e proseguiranno fino a lunedì.