In Puglia oltre 1200 denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19: nel 73% dei casi si tratta di medici e operatori sanitari

Sono 1.246 le denunce di infortunio sul lavoro da Covid19 pervenute all’Inail in Puglia, di cui 10 con esito mortale. Ad essere colpiti soprattutto i lavoratori over 50 con il 41% dei casi ma il dato eclatante riguarda tecnici della salute, professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali, medici e personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari, da cui proviene il 73% dei casi.

A rendere noti e commentare i dati è la Cgil Puglia. “Hanno pesato le iniziali carenze di dispositivi di protezione e di una formazione e un sistema di tracciamento inadeguati che abbiamo denunciato sin dall’inizio della pandemia – dichiara il Segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo - che hanno esposto al contagio lavoratori che, nelle condizioni spesso precarie della nostra sanità, hanno sempre garantito un servizio fondamentale durante l’emergenza con i risultati sul territorio che tutti conosciamo.

E d’altronde – aggiunge – il dato relativo ai rimanenti luoghi di lavoro se parametrato ai 4.500 casi ad oggi confermati nella regione fa emergere come i protocolli sanitari promossi da sindacati, istituzioni e parti datoriali, insieme al sistema di prevenzione della Regione, siano stati efficaci nel limitare e contenere i focolai all’interno delle aziende.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Adesso siamo impegnati in una campagna di formazione e informazione con il patronato Inca Cgil affinché i lavoratori sappiano che è loro diritto denunciare il contagio da Covid19 come infortunio sul lavoro, accedendo agli indennizzi economici per i periodi di non lavoro e alla valutazione degli eventuali postumi provocati dal virus”.