Cozze, cattivi odori e acqua torbida lungo la costa: "Liquami in mare"

Acqua torbida e puzza, probabilmente a causa dello sversamento di liquami in mare. La segnalazione di un bagnate arriva da Cozze. L'episodio si è verificato questa mattina: "Nell'aria un forte cattivo odore, la gente sta andando via". "Si è trattato di un problema ad un tombino, da cui fuoriuscivano liquami", spiegano a BariToday dagli uffici dalla Polizia locale di Mola, "ma il problema è stato subito segnalato da parte nostra ad Aqp e tempestivamente risolto". La Polizia locale avrebbe inoltre chiesto l'intervento di una ditta per la pulizia del tratto di strada interessato dal guasto.