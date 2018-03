Ferrovie Sud Est, salvataggio più vicino: Bnl dice sì al concordato fallimentare

Salvataggio più vicino per le Ferrovie Sud Est: stamane è arrivato infatti il voto favorevole alla proposta di concordato da parte della Bnl, ammessa al voto per la procedura in questione. Il sì consente di avere la maggioranza dei voti a favore dei creditori che consentirà dunque (seppur manchi ancora la fase di omologazione del concordato), di fare un concreto passo avanti sulla vicenda, scongiurando praticamente il fallimento. Il voto è stato effettuati dinanzi al Tribunale Fallimentare di Bari. All'udienza hanno preso parte i pm della Procura di Bari Roberto Rossi, Bruna Manganelli e Luciana Silvestris, parte dei creditori e degli avvocati che hanno messo a punto il piano.

In precedenza, lo scorso 2 febbraio, il giudice aveva sospeso il voto di Bnl e di altri creditori coinvolti nell'indagine penale sul crac di Ferrovie Sud Est. L'istituto bancario è il principale creditore con il 38% dei crediti vantati, per una somma complessiva di circa 70 milioni di euro. Dopo il sì e il superamento del 50%, vi saranno altri 20 giorni per votare. Successivamente il Tribunale Fallimentare fisserà l'udienza per l'omologazione del concordato e l'esecuzione. La bancarotta della società ammonta a circa 230 milioni di euro.