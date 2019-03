Ferrovie Sud Est e il crac da 230 milioni: i conti dell'azienda "tessere di un puzzle impazzito"

"Tessere di un puzzle impazzito e sparpagliato" da mettere insieme. Così l'ex commissario di Ferrovie Sud Est, Andrea Viero, ha definito i conti dell'azienda all'indomani del commissariamento dopo i venti anni della gestione Fiorillo.

Viero, alla guida dell'azienda per quasi due anni - prima come commissario poi come presidente dopo il passaggio a Ferrovie dello Stato - è stato sentito come testimone nell'ambito del processo sul crac da 230 milioni di euro della società di trasporti.

Nel procedimento, relativo a fatti avvenuti tra il 2001 e il 2015, anno di commissariamento dell'azienda, sono imputate 15 persone, tra cui Luigi Fiorillo, già commissario governativo, legale rappresentante e amministratore unico della società, oltre a funzionari e consulenti di Fse e imprenditori. Le accuse sono, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta documentale, societaria e patrimoniale, di dissipazione e distrazione di fondi.