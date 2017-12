Natale di assistenza per i volontari della Croce rossa: dolci e coperte per i senzatetto in stazione

Non è mancato neanche la notte di Natale il servizio di assistenza ai senzatetto che dormono nella zona della stazione di Bari. Gli otto volontari dell'Unità di strada' della Croce rossa italiana hanno fatto compagnia la sera del 25 dicembre a poco più di una ventina di bisognosi, regalando loro non solo coperte e alimenti caldi come al solito, ma anche piccoli regali (torroni imbustati) e una fetta di panettone.

"Abbiamo voluto regalare un Natale tra amici anche a chi ora è da solo, a chi è più sfortunato di noi - spiegano dal comitato barese della onlus -. Abbiamo trovato meno senzatetto rispetto al solito, forse perché pensavano che l'Unità di strada non fosse attiva a Natale e quindi si sono spostati da questa che è la zona in cui solitamente facciamo le attività di volontariato di sera".

E così tra una parola di conforto, un bicchiere di the caldo e la donazione di una coperta, anche chi ha perso tutto ha potuto passare la notte di Natale in compagnia dei volontari, che non hanno voluto mancare all'appuntamento, anche a costo di passare parte delle feste lontano dalle famiglie. "Siamo stati sommersi dalle richieste di partecipazione - concludono da Cri -. Una situazione inaspettata, ma che mostra anche quanto il volontariato sia sentito tra i giovani".

