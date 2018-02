Emergenza freddo, la Croce rossa potenzia l'Unità di strada: "Segnalateci i senzatetto in pericolo"

Con l'arrivo di 'Burian', le temperature scendono in tutta la Puglia. E a risentirne di più sono soprattutto i senzatetto, che oltre a non avere un tetto sotto cui ripararsi, spesso sono costretti a soffrire il freddo per la mancanza di coperte. Per far fronte alla situazione il comitato barese della Croce rossa italiana ha messo in campo un servizio straordinario dell'Unità di strada, ovvero il team di volontari che di sera offre assistenza (coperte, bevande calde e una parola di conforto) alle tante persone che dormono all'addiaccio in città.

Unità di strada potenziata

"L'unità di strada uscirà quattro volte a settimana in questo periodo di emergenza - spiegano dalla Cri -. Lunedì, mercoledì e venerdì assisteremo i senzatetto dalle 21.30 alla mezzanotte, mentre il martedì si parte dalle 21. Sono intanto già pronte le coperte da regalare ai bisognosi, che i volontari scoprono durante il loro 'pattugliamento' nelle zone con maggiore presenza di senzatetto, come la stazione di Bari. "Si tratta di un servizio - precisano - che si colloca all'interno delle azioni messe in campo nella rete cittadina di assistenza". Oltre alla dotazioni di coperte è stato previsto un approvvigionamento maggiore anche di alimenti e bevande calde, vista l'ondata di gelo, da consegnare in loco con l'aiuto del pulmino della onlus.

"Segnalateci la presenza di senzatetto"

La Croce rossa italiana lancia poi un appello ai cittadini, chiedendo di segnalare la presenza di senzatetto nei diversi quartieri. "Così per noi diventa più facile intervenire - spiegano - perché non conosciamo tutte le situazioni di difficoltà. Le segnalazioni possono essere fatte all'indirizzo mail bari@cri.it o direttamente sulla pagina Facebook del comitato barese.