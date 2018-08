Il maltempo si abbatte su Modugno, danni in città: crolla la copertura dello stadio comunale

Il maltempo che ha colpito ieri la provincia barese non ha mancato di causare danni anche agli immobili cittadini. A Modugno, ad esempio, è crollata la copertura dello stadio comunale Sigismondo Palmiotti a causa del forte vento e della pioggia che si sono abbattuti nella tarda mattinata sulla struttura metallica che proteggeva una delle gradinate superiori.

Il Movimento Modugno a 5 stelle: "Controllate la manutenzione"

Struttura che si è divelta ed è franata sulla strada che circonda lo stadio in via 10 marzo, sembrerebbe senza provocare feriti. C'è però chi solleva dubbi sulla manutenzione dell'impianto, come i rappresentanti del Movimento Modugno a 5 stelle, che hanno effettuato un sopralluogo in zona dopo l'incidente. "Quello che abbiamo riscontrato personalmente è qualcosa di apparentemente inspiegabile - spiegano su Facebook i pentastellati - in quanto nonostante si parli di bomba d’acqua, non ci risulta che il fenomeno temporalesco sia stato cosi violento da causare il cedimento di tale struttura (in acciaio, legno e teflon). Ricordiamo che erano stati stanziati circa 1,3 milioni per riammodernamento dell’impianto, tra cui proprio gli spalti, ma tali interventi non erano ancora stati eseguiti".