Cadono calcinacci da un palazzo di corso Sonnino: vigili del fuoco sul posto, transennato marciapiede

Vigili del fuoco in azione, nel pomeriggio, in corso Sonnino, strada principale del quartiere Madonnella di Bari, per la caduta di alcuni calcinacci da un palazzo. Non si segnalano persone ferite. Il marciapiede corrispondente al crollo, nelle vicinanze di via Gorizia, è stato transennato.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per la gestione della situazione e della viabilità.