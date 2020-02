L'area è pericolosa: dopo il crollo del costone davanti a Porto Giardino (e i danni) stop a pesca e navigazione

Sarà avviata già nei prossimi giorni la bonifica dell'area della scogliera di Porto Giardino, a Monopoli, crollata ieri a seguito delle violente mareggiate abbattutesi sulla costa, a causa del maltempo: il collasso del costone ha provocato la distruzione di una parte del ristorante del noto resort.

Gli interventi dureranno alcune settimane, secondo quanto stabilito durante l'incontro di oggi nella Capitaneria di Porto, a Bari. I lavori prevederanno la rimozione di detriti non rocciosi, quindi si provvederà alla messa in sicurezza. Il Comune di Monopoli e la locale Capitaneria di Porto appronteranno un piano di lavoro. Il passo successivo sarà invece una valutazione complessiva per un'eventuale intervento complessivo sul costone.

Intanto, lo specchio acqueo entro i 100 metri dalla costa interessata dal crollo è stato interdetto a pesca e navigazione, comprese per attività di sosta e ancoraggio o con unità da spiaggia, poichè ritenuto pericoloso. Nel frattempo, la società Porto Giardino Sas ha presentato denuncia di evento calamitoso a seguito del collasso della falesia dovuto ad "eventi meteo marini eccezionali" che hanno provocato danni alle opere della struttura poste sul lato nord.