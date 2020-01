Controsoffitto crolla durante il veglione di Capodanno: sequestrata area dell'Excelsior

E' stato disposto il sequestro per l'intera porzione di edificio in cui è ubicata la saletta, al piano terra dell'hotel Excelsior, in cui la notte di Capodanno si è verificato il crollo di un pezzo di controsoffitto. A riportare la notizia è l'Ansa.

Nel cedimento sono rimaste ferite, in maniera lieve, sette persone. Già la notte del crollo sono stati eseguiti rilievi da parte dei carabinieri della compagnia San Paolo, della scientifica del comando provinciale e dei Vigili del Fuoco. Il reato per il momento ipotizzato dagli investigatori - riporta sempre l'Ansa - è quello di lesioni plurime colpose a carico di ignoti, che dovrà essere poi vagliato dall'autorità giudiziaria. Ad accertamenti conclusi i carabinieri depositeranno una informativa in Procura perché valuti eventuali responsabilità.