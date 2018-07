Cuccioli di cane abbandonati in piazza Garibaldi, salvati dai passanti: "Lasciati in una busta di plastica"

Chiusi in una busta, abbandonati in un'aiuola di piazza Garibaldi. Per fortuna qualche passante si è accorto della loro presenza e ha lanciato l'allarme. Così otto cuccioli di cane sono stati tratti in salvo sabato sera. L'episodio è stato segnalato alla redazione di BariToday da un lettore che ha assistito alla scena: "Al momento del ritrovamento - racconta - si trovavano ammassati in una busta di plastica". Sul posto è intervenuta la Polizia locale ed è stato allertato un veterinario. Una piccola storia a lieto fine, per fortuna.