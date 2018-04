'Mamma' cinghiale e i piccoli in giro per il San Paolo alla ricerca di cibo, i residenti: "Ora basta"

Un 'invito "al sindaco Decaro, il giorno 25 aprile, per il battesimo dei nuovi arrivati" esteso anche "all'assessore regionale all'Agricoltura, Leonardo Di Gioia": una proposta scherzosa, ma non troppo, formulata dal gruppo Facebook 'La Voce del San Paolo' che ha documentato, con tanto di foto eloquente, quella che sarebbe una passeggiata di un cinghiale femmina con i suoi piccoli, chiaro segno che gli esemplari si riproducono e crescono di numero. Un problema in più per i cittadini del quartiere, che convivono ormai da tanto tempo con il singolare fenomeno.