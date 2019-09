Non paga il parcheggiatore abusivo al molo San Nicola, ragazza trova l'auto danneggiata: "Ora basta"

Specchietto rotto e auto danneggiata per non aver pagato un parcheggiatore abusivo: è quanto denuncia una ragazza di 23 anni che, sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro ha postato alcune foto della vettura, raccontando quanto accaduto.

"Il mio unico errore - scrive la giovane - è stato quello di averla parcheggiata al Chiringuito senza aver pagato la gentaglia che c’è lì e si spaccia per parcheggiatore, perché non avevo spiccioli". Dopo essere uscita con alcuni amici, la brutta sorpresa: l'auto era danneggiata sulla fiancata e sull'asfalto vi erano i pezzi di quello che rimaneva dello specchietto anteriore: "Chiedo gentilmente di far finire tutto ciò - dice - , semplicemente mettendo delle telecamere e una pattuglia dalle 21 alle 00, che impedisca a questa gentaglia di incutere ancora terrore alle persone che, probabilmente, si pagano da vivere come me e puntualmente sottostanno a queste regole di una giungla in cui non ho più voglia di vivere".