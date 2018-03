Danneggiata nel cimitero la tomba del comandante Marzulli, Decaro: "Atto infame di un vigliacco"

Un ignobile atto vandalico è stato scoperto, oggi, sulla tomba del comandante della Polizia Locale di Bari, il generale Nicola Marzulli, scomparso premutaremente lo scorso 14 febbraio e al quale, in segno di gratitudine, la città ha intitolato la palazzina del Comando a Japigia. Ignoti si sono recati davanti alla lapide nel cimitero del capoluogo e hanno danneggiato la foto che raffigura il generale in divisa, colpendola più volte: "Il vigliacco che ha osato fare questo gesto infame, non avrebbe mai osato affrontare il Comandante da vivo" ha commentato con profonda amarezza il sindaco Antonio Decaro che si è recato sul posto assieme al vicesindaco Pierluigi Introna.