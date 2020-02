Donate per Natale ai piccoli pazienti, vandalizzate le macchinine di Oncoematologia del Policlinico

Donate a dicembre, a pochi giorni da Natale, al reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico, e ora vandalizzate. A denunciare il fatto, attraverso Fb, è l'associazione che aveva promosso l'iniziativa, Agebeo e Amici di Vincenzo Onlus.

"Ieri le nostre volontarie che si sono recate nel Reparto di Oncoematologia Pediatrica hanno fatto una triste scoperta - scrivono dall'associazione - Due delle macchinine elettriche donateci da Antonello Chiarappa per allietare le giornate dei nostri piccoli ricoverati nel Reparto e posizionate al primo e al secondo piano della palazzina, sono state danneggiate. Alla 500 rosa, che era stata posizionata al primo piano, è stato addirittura divelto il volante e rotta la barra che collegava il volante al pannello di guida. Alla Jeep, che era stata posizionata al secondo piano, sono stati scollegati i fili di alimentazione alle suonerie e per caricare la batteria elettrica".

Ma i volontari non si arrendono e lanciano un messaggio chiaro agli autori del danneggiamento: Chiunque sia stato non ha fatto un danno a noi dell'Agebeo o al nostro donatore, ma lo ha fatto ai nostri bambini. Chiunque sia stato non ha esitato a spegnere i sorrisi dei nostri bambini. Non vogliamo sapere chi sia stato. Sappiate solo che le macchinine saranno prontamente riparate e riportate ai piani del Reparto di Oncoematologia Pediatrica. Sappiate solo che la Direzione Generale e la Direzione Sanitaria del Policlinico di Bari saranno informate del danno procurato ai nostri bambini. Perché non si tratta di una questione di soldi, di prestigio o di voler fare le prime donne. Si tratta di una questione di principio. I sorrisi dei nostri bambini non si spengono con gesti vandalici".