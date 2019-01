Due scontri a Messina in meno di un mese, 15 Daspo per gli ultrà del Bari

Quindici tifosi del Bari sono stati raggiunti da provvedimenti di Daspo emessi dal Questore di Messina, Mario Finocchiaro, per due episodi di 'guerriglia' tra supporter pugliesi e siciliani nella città dello Stretto, a ottobre e novembre del 2018. In entrambi i casi gli scontri si verificarono nell'area imbarchi della società Caronte&Tourist.

L'assalto del 21 ottobre

Nella prima occasione, il 21 ottobre, ultrà baresi, provenienti alla trasferta di Marsala, si scontrarono (alcuni di loro erano armati di mazze e a volto coperto) con i messinesi appena sbarcati da una trasferta a Torre del Greco. In quella circostanza la Digos, grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza, individuò 13 persone, 10 baresi e 3 messinesi, punite con Daspo non inferiore a 5 anni e con obbligo di comparizione.

Gli scontri di novembre

L'altro episodio, invece, risale al 4 novembre: alcuni tifosi biancorossi di ritorno da Acireale, in attesa di imbarcarsi per Villa San Giovanni, dopo essere scesi dai mezzi si sarebbero avvicinati ad alcune auto incolonnate in sosta, reagendo violentemente, con fumogeni e bombe carta, al tentativo della Polizia di ristabilire l'ordine. Di lì, gli inquirenti sono riusciti a risalire a 5 ultrà baresi: per loro è scattato un daspo non inferiore a 5 anni.