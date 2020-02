Petardi tra le case e bottigliette in campo: scatta il Daspo a Monopoli per due tifosi in trasferta

Due tifosi di calcio sono stati colpiti da provvedimenti di Daspo emessi dal Commissariato di Polizia di Monopoli, a seguito di intemperanze durante altrettanti incontri di Serie C disputati nella cittadina barese nelle scorse settimane.

Nel primo caso, un 29enne tifoso del Potenza, lo scorso 7 novembre, aveva lanciato, prima della partita dei lucani contro i biancoverdi, aveva lanciato verso le abitazioni nelle vicinanze dello stadio un ordigno che, deflagrando, aveva creato pericolo per l’incolumità pubblica. Per il 29enne è scattato un daspo di due anni nel corso dei quali non potrà accedere ad alcuna manifestazione sportiva, oltre ad avere l’obbligo di presentazione presso la Questura di residenza 15 e 100 minuti dopo l’orario di inizio di ogni incontro che riguardi la squadra di calcio di Potenza. dissenso con un giocatore della propria squadra, aveva lanciato in campo e al suo indirizzo una bottiglia d’acqua - che fortunatamente non aveva colpito il bersaglio - creando pericolo per la sua incolumità. Anche in questo caso il divieto avrà la durata di 2 anni e in caso di violazione verrà punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro.