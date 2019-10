Sequestrati 25 kg di datteri appena pescati: scattano le denunce a Polignano

Venticinque kg di datteri sono stati dalla sequestrati dalla Guardia Costiera in una zona del litorale a nord di Polignano a Mare: i molluschi erano stati appena raccolti da alcuni pescatori che sono stati denunciati. L'attività di pesca dei datteri di mare è proibita dalla legge poiché per catturarli è necessario distruggere a martellate il tratto di fondale roccioso dove questi si nascondono. Nel corso dei controlli, infatti, i militari hanno recuoperato martelli e pinze utilizzare presumibilmente per la raccolta. I datteri sequestrati sono stati quindi distrutti.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati