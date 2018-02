Arrivano i nuovi bus Amtab, giro a bordo per Decaro: "Già in funzione in quasi tutta la città"

I primi 54 sono arrivati, gli altri 10 - assicura Decaro - saranno pronti entro l'estate. Sono i nuovi bus 'made in Turchia' acquistati dall'Amtab per rinnovare il parco mezzi.

Il sindaco a bordo dei mezzi

Questa mattina il primo cittadino ha voluto 'testare' personalmente i nuovi bus, "in funzione sulle linee di quasi tutta la città", per "chiedere un giudizio direttamente alle persone che ogni giorno ci lavorano o li utilizzano per spostarsi". Il sindaco ha postato il video del suo 'sopralluogo' a bordo sulla sua pagina Facebook. "Ora - afferma il primo cittadino - dobbiamo concentrarci sui nuovi finanziamenti regionali per avere più chilometri e accorciare definitivamente i tempi di attesa delle corse".

Nuovi e già in avaria

Intanto, però, questa mattina proprio uno dei nuovi mezzi si è fermato per un'avaria a Palese, lasciando i passeggeri a terra. Un caso che si sarebbe già verificato anche nei giorni scorsi. "Essendo autobus nuovi di fabbrica - risponde in merito Decaro - ci sono ancora piccole disfunzioni fisiologiche che emergono nella fase di rodaggio ma vederli circolare è già una bella soddisfazione".

I tornelli a bordo

In questi giorni, spiega ancora il primo cittadino, sarà completata anche l'installazione dei tornelli 'anti-furbetti'. "Nelle prossime settimane entreranno in funzione - dice Decaro - Non lo abbiamo fatto prima perché volevamo far circolare subito gli autobus, i cittadini baresi hanno già aspettato troppo". "Oggi - conclude - è stata restituita un po’ di dignità ai tanti lavoratori e agli studenti che ogni giorno si spostano con i mezzi pubblici".

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x6b610432)

Allegati