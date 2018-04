Bustone gettato in corso Vittorio Emanuele: il sindaco rovista tra i rifiuti per scoprire gli 'sporcaccioni'

Passeggiando per corso Vittorio Emanuele, diretto verso il Comune dopo aver visitato il teatro Margherita per il sopralluogo sul cantiere della riqualificazione, il sindaco Antonio Decaro ha 'ispezionato' il contenuto di un bustone dell'immondizia, lasciato impropriamente sulla strada, accanto a un'isola ecologica ed altri bidoni e in un orario in cui è vietato conferire immondizia. Nel sacco sono stati trovati scontrini e avanzi di cibo. Il primo cittadino ha allertato la Polizia Locale e l'Amiu. Avviate verifiche più approfondite per risalire all'autore del gesto.