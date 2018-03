DeeJay Ten a Bari: tutte le informazioni per utilizzare i Park&Ride

Visto l’alto numero dei partecipanti attesi domenica 11 marzo per la Deejay Ten, il Comune di Bari invita tutti i cittadini ad utilizzare i parcheggi di scambio di corso Vittorio Veneto (lato mare e lato terra), Pane e Pomodoro (lato mare e lato terra) del Polipark e di largo 2 Giugno e raggiungere il centro città e piazza della Libertà con i bus navetta.

Per chi arriva da nord, percorrendo la statale 16 bis, è consigliabile impegnare l’uscita 4 e seguire le indicazioni “porto - fiera”. Per le auto che percorrono l’autostrada da nord è consigliabile imboccare l’uscita Bari Nord e seguire quindi le indicazioni “porto - fiera”.

Queste indicazioni portano al park & ride di corso Vittorio Veneto (lato terra e lato mare). I collegamenti con il centro cittadino (capolinea Castello Svevo) saranno assicurati, con la navetta A, dalle ore 7 alle ore 21.30. Il servizio sarà sospeso solo dalle ore 9 fino al termine della corsa. Il link diretto a Google Maps è goo.gl/maps/ESqPM.

Per chi invece arriva da sud o da Taranto, percorrendo la statale 16 bis o la statale 100, è consigliabile impegnare la tangenziale seguendo la direzione Foggia per poi utilizzare l’uscita 12 e seguire le indicazioni per il centro cittadino.

Per le auto che percorrono l’autostrada da sud sarà necessario prendere l’uscita Bari Sud e seguire le indicazioni per la tangenziale 16 bis verso Brindisi, impegnare l’uscita 12 e seguire le indicazioni per il centro cittadino.

Queste indicazioni portano al park & ride di largo 2 Giugno collegato al centro cittadino (capolinea Camera di Commercio in corso Cavour) con la navetta C, attiva a partire dalle ore 7 fino alle ore 21.10.

Il link diretto a Google Maps è goo.gl/maps/n6YL5QuzhFC2.

Per chi arriva da sud, in particolare dalla litoranea Torre a Mare - Bari centro, sarà possibile utilizzare i park & ride di Pane e Pomodoro lato mare e lato terra, con servizio navetta B attivo dalle ore 7 alle ore 21.15

Il link diretto a Google Maps è goo.gl/maps/of9iFBpFHLG2.

Per chi proviene da via Bitritto (strada provinciale Modugno - Stadio San Nicola), sarà anche possibile utilizzare il park & ride del Polipark, nei pressi del Policlinico, e arrivare alla stazione centrale con la navetta E, attiva dalle ore 7 alle ore 21.

Il link diretto a Google Maps è goo.gl/maps/cx276stQWhL2.

Tutte le informazioni sulla Deejay Ten sono disponibili anche sul sito del Comune di Bari a questo link.