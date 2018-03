In centro l'appuntamento con la Deejay Ten: scattano divieti e limitazioni al traffico

Scatteranno già da domani, mercoledì 7 marzo, i primi divieti in centro per consentire i preparativi per la Deejay Ten, la manifestazione sportiva in programma domenica prossima, 11 marzo, a Bari.

In particolare: dalle ore 00.01 del giorno 7 marzo alle 24 del giorno 11 marzo 2018, e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA - ZONA RIMOZIONE” in piazza della Libertà; dalle ore 00.01 del giorno 10 marzo alle 18 del giorno 11 marzo 2018, e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA - ZONA RIMOZIONE” in piazza Massari, tratto compreso tra via S. Francesco d’Assisi e corso sen. A. De Tullio;

Domenica 11 marzo - Dalle ore 00.01 alle 16, e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA - ZONA RIMOZIONE” sulla piazza Massari, ambo i lati, ambo le carreggiate comprese tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia; dalle ore 00.01 alle 14, e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA - ZONA RIMOZIONE” sulle seguenti strade e piazze: c.so Vittorio Emanuele II, ambo i lati, tratto compreso tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre; via Latilla, ambo i lati; corso sen. De Tullio, ambo i lati, per un tratto di 50 mt. circa a partire da piazza Massari in direzione del piazzale mons. Mincuzzi; piazza Gramsci, carreggiata prospiciente il mare, lato giardino Veterani dello Sport, tratto compreso tra il prolungamento della via Di Vagno ed il distributore di carburante all’altezza di via F. Filzi; piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi).

Dalle ore 5 alle 16, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” sulle seguenti strade e piazze: corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazzale IV Novembre; piazza Massari, ambo le carreggiate comprese tra corso Vittorio Emanuele II e corso sen. A. De Tullio; via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II; via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II; via B. Petrone.

Dalle ore 9 alle 12.30, e comunque fino al termine delle esigenze, esclusivamente per il passaggio dei partecipanti, è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE”, sulle seguenti strade e piazze: corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazza Garibaldi; via Latilla; via San Francesco d’Assisi, tratto compreso tra via Latilla e piazza Massari; corso Vittorio Veneto, tratto compreso tra via Brigata Regina e piazza Massari; corso sen. A. De Tullio; piazzale C. Colombo; lung.re Imp. Augusto; piazzale IV Novembre; lung.re A. Di Crollalanza; piazza Diaz, carreggiata prospiciente il mare, compresa tra piazzale Giannella ed il passeggiatoio alberato; lung.re N. Sauro; piazza Gramsci, carreggiata prospiciente il mare; lung.re Perotti; corso Trieste; sui tratti terminali delle vie che adducono al percorso della manifestazione.

Dalle ore 9 alle ore 12.30, e comunque fino al termine delle esigenze, È CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE sulle seguenti strade e piazze: piazza Gramsci, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato mare (prospiciente il giardino Veterani dello Sport), tratto compreso tra il prolungamento della via Di Vagno e via F. Filzi; lung.re Perotti, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato terra, tratto compreso tra via F. Filzi e via Caduti del 28 luglio 1943.

Dal giorno 7 marzo al giorno 11 marzo, dalle 8 alle 20, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. 2322 del 20.3.1991, E’ CONSENTITO IL TRANSITO all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina - via B. Bari - via Capruzzi – via Oberdan - via Di Vagno - lungomare Nazario Sauro - lungomare A. Di Crollalanza -p.zza IV Novembre - corso Vittorio Emanuele II - corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio della A.S.D Koass Milano, con portata superiore ai 35 q.li.

