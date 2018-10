Campi sportivi ed aree di via Lojacono in "totale abbandono ed usate abusivamente", la denuncia del M5S

Versano in "totale abbandono" i campi sportivi e le aree attigue di via Lojacono, nel quartiere Mungivacca. ALa segnalarlo è la consigliera del M5S al Municipio 2, Alessandra Simone, che chiede l'intervento del Comune per evitare l'utilizzo abusivo delle strutture, consegnate alla città nell'ottobre 2017 a chiusura della convenzione con Debar che le ha gestite per cinque anni: "Nonostante le numerose segnalazioni - aggiunge Simone - non si è ancora arrivati ad una definitiva. Qualche giorno fa sono stati apposti alcuni sigilli al fine di impedire l’accesso, ma tale intervento si è dimostrato del tutto inefficace, poiché in molti continuano ad entrare nella struttura abusivamente".

La questione era stata già segnalata dal Movimento nello scorso mese di febbraio. La consigliera, oltre a richiedere il distacco dell'erogazione della corrente elettrica e la messa in sicurezza dei luoghi, intende sapere "quale sarà il destino dei campi, ovvero se gli stessi saranno affidati alla gestione di qualche associazione o ente”.