Topi, erbacce e un tappeto di rifiuti: "L'area dell'ex Set abbandonata da anni"

"Tanti grossi topi, zanzare a go go, vegetazione foltissima e un tappeto di immondizia", nell'area dell'ex Set Trasporti che sorge lungo via Brigata Regina. La segnalazione arriva da un residente, esasperato per una situazione che si trascina da anni, tra edifici fatiscenti, spazzatura e degrado.

"E’ arcinoto che si tratta di un fabbricato strutturato con amianto - scrive il cittadino nella segnalazione inviata in redazione - del quale è stata eliminata solo la parte riguardante i lucernari circa 11 anni fa". "La vergogna è doppia - prosegue - se si pensa che c’è già stato un finanziamento di circa 28 milioni di euro con realizzazione di un grande parco prevedendo l’allungamento di V.A.Garibaldi come strada fino al lungomare Vittorio Veneto". In effetti, alcuni anni fa il Comune presentò un progetto relativo ad una nuova sede per gli uffici comunali, che avrebbe coinvolto anche l'area in questione. Ma dal 2012 dell'opera non si sono più avute notizie. Intanto - riferisce il cittadino - ottenere una risposta in merito da sindaco e Comune "è un'impresa titanica", mentre il degrado nell'area si aggrava.



Gallery